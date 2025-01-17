Замену трубопровода начали в районе серпуховской деревни Лужки

Насосная станция обеспечивает водоотведение для деревни Лужки и расположенных поблизости объектов. Она осуществляет напор воды на расстоянии семи километров до пересечения Гвардейской улицы и Заводского проезда в Серпухове.

Труба была проложена в 1969 году, с тех пор ее не разу не меняли, в результате чего она пришла в аварийное состояние. Новый трубопровод будет выполнен из современного сертифицированного пластика, который обладает долговечностью и высокой прочностью. Гарантия на него составит 100 лет.

Работы по замене аварийного участка трубопровода технически сложные, поскольку они проводятся под федеральной трассой М2. Глава муниципалитета Сергей Никитенко сообщил, что ремонт планируют завершить до конца января.