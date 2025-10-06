Замена оборудования и закупка новой техники. Воробьев – о подготовке системы водоснабжения Подмосковья к зиме

Андрей Воробьев: все узлы водоснабжения проверят к зиме в Подмосковье

В Подмосковье продолжается подготовка систем водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону. О работах, которые уже выполнены, а также о дальнейших планах рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Стабильная подача тепла напрямую зависит от состояния водозаборов, насосных станций и канализационных сетей.

«Считаю очень важным, чтобы и дальше бесперебойность вы контролировали. Знаю, что диспетчерская сообщает своевременно все те моменты, сбои, которые происходят. Важно здесь — ничего нового — держать руку на пульсе», — подчеркнул глава регион.

Подготовка к осенне-зимнему периоду включает комплекс мер. Так, проходят проверки всех узлов — от источников и резервных насосов до задвижек и канализационно-насосных станций, настройка резервного питания, пополнение запасов необходимых деталей, а также отработка дежурных графиков и маршрутов аварийных выездов.

Особое внимание уделяют объектам в Воскресенске, Солнечногорске, Орехово-Зуеве, Дмитрове, Химках, Рузе, Пушкино и Чехове.

Согласно последним данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, план по замене задвижек и частотных преобразователей, а также по промывке резервуаров выполнен на 100%.

Не менее важная задача — обеспечение водозаборов и канализационных станций резервными насосами. Оборудование должно быть установлено или находиться на складе.

До конца года планируется закупить 350 единиц техники, среди которых каналопромывочные машины и экскаваторы.

В рамках государственной программы в 2025 году в регионе реализуют более 150 проектов на водозаборных узлах, насосных станциях, очистных сооружениях и сетях на сумму 55,3 миллиарда рублей.

Главам муниципалитетов поручили тщательно следить за ситуацией, оперативно обрабатывать заявки и вовремя вносить данные в единую диспетчерскую систему. Это позволит предотвратить развитие неполадок и минимизировать риски.

Жителей Московской области своевременно информируют о сроках и статусе работ.