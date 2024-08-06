Заключительный концерт музыкального проекта прошел в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

На танцплощадке центра культуры «Москворецкий» в городском округе Воскресенский завершил свою работу в летнем сезоне музыкальный проект народного творчества «Конфетки-бараночки». Творческие коллективы округа и приглашенные артисты показывали номера для зрителей с июня по август.

Музыкальный проект народного творчества «Конфетки-бараночки» выступил перед зрителями на танцплощадке Центра культуры и досуга «Москворецкий» в последний раз в этом сезоне. С июня по август творческие коллективы округа и приглашенные артисты приобщали зрителей к культурным ценностям русского народа.

Артисты пели русские-народные песни, показывали танцевальные представления в фольклорном стиле.

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