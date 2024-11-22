Планы на неделю обсудили в администрации Павлово-Посадского округа

На совещании администрации глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов определил задачи на текущую неделю. Основное внимание было уделено подготовке к отопительному сезону и проблемам с ремонтом в округе.

Павлово-Посадский округ получил Акт готовности к отопительному сезону 2024-2025. Тепло в 46 социальных объектах и 887 многоквартирных домах обеспечивают пять предприятий. В этом месяце завершаются работы по монтажу нового трубопровода на улице Урицкого. В ближайшие дни будут переврезать абонентов с байпасного трубопровода на основной.

Также в городе есть проблема с ремонтом теплотрассы на вокзале. Участок не закопан, и пассажиры вынуждены обходить его по проезжей части. Глава поручил решить этот вопрос до начала следующей недели.

Обратили внимание и на состояние территорий в деревнях Кузнецы и Тарасово. Местные предприниматели не поддерживают порядок на своих участках. Глава поручил разобраться с этой ситуацией.

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