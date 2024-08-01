Заброшенное здание снесли на Почтовой улице в Одинцове

Мособлархитектура продолжает активную работу по устранению недостроев и аварийных зданий в Подмосковье. Еще один такой объект снесли в Одинцовском городском округе, в поселке Старый Городок, вблизи дома № 8 на улице Почтовой.

«Одноэтажное кирпичное здание площадью 580 квадратных метров находилось в близости от жилой застройки и продолжительное время не эксплуатировалось. Кроме того, заброшенное сооружение сильно пострадало от пожара и начало быстро разрушаться», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Жители сообщали о проблеме через портал «Добродел» и просили снести постройку. Здание включили в перечень для ликвидации и в июле демонтировали. Сейчас территория свободна от аварийного сооружения и строительного мусора.

В Одинцовском округе 940 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 780 из них. Работа в этом направлении продолжается.

Пять лет назад в Подмосковье было свыше 10 тысяч недостроев и заброшенных зданий. Уже удалось ликвидировать около 70% из них, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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