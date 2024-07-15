Заброшенное здание бывшей столовой снесли в поселке Мисцево

Еще одно аварийное здание снесли в Орехово-Зуеве. Это здание бывшей столовой, которое долгое время не использовалось.

Как рассказали в Мособлархитектуре, площадь кирпичной постройки превышала 10 квадратных метров. Здание построили в 1965 году и долгое время не использовали по назначению. Из-за сильного износа его признали аварийным и снесли. Территорию освободили и очистили от мусора.

«Бывший объект общественного питания располагался в непосредственной близости от существующей жилой застройки, в здание имелся свободный доступ, ограждение прилегающей территории отсутствовало», — рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко.