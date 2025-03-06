Заброшенное здание бывшего кафе снесли в деревне Малые Вяземы под Одинцовым. Участок освободили от постройки и очистили от мусора.
Здание находилось на 42-м километре Можайского шоссе рядом с автобусной остановкой «Фабрика».
Нежилую постройку возвел арендатор без специального разрешения. Площадь кафе составляла 70 квадратных метров. Впоследствии здание оказалось заброшенным и начало разрушаться.
«Решением Одинцовского городского суда постройку признали самовольной и подлежащей сносу, договор аренды земельного участка был расторгнут. В январе текущего года силами администрации Одинцовского городского округе был проведен комплекс работ по ликвидации сооружения», — рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.
Всего в Одинцове выявили 973 недостроя. Из них 814 уже привели в порядок или снесли. Работу в этом направлении продолжат.
Рыбак провалился под лед на Москве-реке. Его заметила провожавшая детей в школу женщина
Военные за ночь уничтожили 36 БПЛА над регионами России
Спасатели ликвидировали крупный пожар на складе в Сходне
«Громадная сумма». Орбан — о реальности выплат Украине от «коалиции желающих»
Прятала миллионы в цветочном горшке и угрожала убийством. За что жену экс-мэра Сочи Копайгородского поместили в СИЗО
«Влечению нужна напряженность». Стало известно, что убивает страсть в спальне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте