Комитет по архитектуре и градостроительству МО

Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству МО

Заброшенное здание бывшего кафе снесли в деревне Малые Вяземы под Одинцовым. Участок освободили от постройки и очистили от мусора.

Здание находилось на 42-м километре Можайского шоссе рядом с автобусной остановкой «Фабрика».

Нежилую постройку возвел арендатор без специального разрешения. Площадь кафе составляла 70 квадратных метров. Впоследствии здание оказалось заброшенным и начало разрушаться.

«Решением Одинцовского городского суда постройку признали самовольной и подлежащей сносу, договор аренды земельного участка был расторгнут. В январе текущего года силами администрации Одинцовского городского округе был проведен комплекс работ по ликвидации сооружения», — рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Всего в Одинцове выявили 973 недостроя. Из них 814 уже привели в порядок или снесли. Работу в этом направлении продолжат.