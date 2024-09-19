Заболеваемость туберкулезом снизилась на 24% в Подмосковье с начала года

Снижение заболеваемости туберкулезом зафиксировали в Подмосковье. Об этом сообщил региональный Минздрав.

«С начала года заболеваемость туберкулезом снизилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Подмосковье регулярно проводится просветительская работа, а также повышается доступность диагностики и применяется эффективная терапия», — рассказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

В структуре областного диспансера 12 филиалов, 28 отделений и кабинетов в составе больниц. Для оказания круглосуточной помощи больным туберкулезом в Московской области работают шесть стационаров на 900 мест.

Профессиональная работа медицинских специалистов позволила Московскому областному клиническому противотуберкулезному диспансеру стать Центром компетенций для медицинских организаций Подмосковья, которые сейчас проходят сертификацию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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