Забег «Салют Победы» пройдет парке культуры в Одинцове 11 мая

Всех желающих приглашают принять участие в забеге, посвященном 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования пройдут в воскресенье 11 мая в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха.

Принять участие в забеге могут жители, которые имеют спортивную экипировку и медицинскую справку о допуске к участию в соревнованиях по легкой атлетике. Выдача номеров для участников 14 лет и старше осуществляется при предъявлении паспорта. Для участия несовершеннолетних требуется согласие родителя или иного законного представителя.

Участникам предстоит преодолеть дистанции от 600 метров до девяти километров. Предполагаемое количество бегунов — 600 человек. Победителей и призеров первых, вторых и третьих мест во всех возрастных группах наградят медалями, дипломами и призами. Медаль финишера вручат каждому участнику забега. Также на финише спортсменов угостят горячим чаем и вкусной кашей.