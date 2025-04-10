Забег «Салют Победы» пройдет парке культуры в Одинцове 11 мая

Всех желающих приглашают принять участие в забеге, посвященном 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования пройдут в воскресенье 11 мая в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха.
Принять участие в забеге могут жители, которые имеют спортивную экипировку и медицинскую справку о допуске к участию в соревнованиях по легкой атлетике. Выдача номеров для участников 14 лет и старше осуществляется при предъявлении паспорта. Для участия несовершеннолетних требуется согласие родителя или иного законного представителя.
Участникам предстоит преодолеть дистанции от 600 метров до девяти километров. Предполагаемое количество бегунов — 600 человек. Победителей и призеров первых, вторых и третьих мест во всех возрастных группах наградят медалями, дипломами и призами. Медаль финишера вручат каждому участнику забега. Также на финише спортсменов угостят горячим чаем и вкусной кашей.
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