Забег ко Дню города прошел в Солнечногорске

В центральном парке Солнечногорска состоялся спортивный праздник для детей в преддверии Дня города. На старт вышли более 200 юных жителей округа.

Ребята разных возрастных групп преодолели дистанции протяженностью от 500 до 1000 метров. Кроме самого забега, для детей подготовили творческие мастер-классы и показательные выступления.

«Поучаствовать на нашем забеге мог каждый. Не важно, бегали ли дистанции раньше. Для кого-то эти дистанции первые в жизни, а кто-то хочет улучшить свой результат», — отметила начальник отдела организации спортивных мероприятий и сдачи нормативов ГТО Центра «МБУ Солнечногорье» Юлия Зимкина.

Все юные спортсмены получили памятные медали, а лучшие бегуны на дистанции в 1000 метров стали обладателями кубков, медалей и грамот.

Организацию события обеспечили «МБУ Центр Солнечногорье», проект «Спортивный Солнечногорск», «Парки Солнечногорья» и образовательный центр «Моя академия».