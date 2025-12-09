Забег «5 верст» прошел в Пушкино

Впервые в округе прошел забег в рамках всероссийской инициативы «5 верст». Эта акция, проходящая каждую субботу в парковых зонах по всей стране, в этот раз собрала 142 активных жителя, желающих провести время с пользой для здоровья.

Забег прошел в Ивантеевском городском парке. Старт ознаменовал не просто начало физической активности, а создание общественной платформы. Среди зарегистрированных участников были как профессиональные спортсмены, так и бегуны-любители, а также представители старшего поколения.

«Особую значимость событию придали почетные гости, которые не побоялись присоединиться к утреннему километражу. Среди них были замечены Леонид Соболев, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Городского округа Пушкинский, Анна Дунаева, депутат Совета депутатов городского округа Пушкинский, а также активисты „Молодой Гвардии“ Максим и Сергей», — сообщили организаторы.

Успешное проведение первого старта стало возможным благодаря работе тридцати волонтеров. Они обеспечили организацию трассы, логистику и безопасность на протяжении всего мероприятия. Организаторы выразили уверенность, что «5 верст» станет еженедельной традицией, которая будет стимулировать физическую активность.