Более 70 водителей из Одинцова оштрафовали за незаконные перевозки

В сентябре в Одинцовском округе оштрафовали на 2 миллиона рублей водителей, незаконно перевозивших строительные отходы. Всего на трассах муниципалитета с помощью дорожных камер заметили 71 нелегального перевозчика.

В лидерах региона по зарегистрированным нарушениям оказались две крупные магистрали, проходящие по территории округа, — А-100 «Можайское шоссе» и М-1 «Беларусь».

«Главная цель — пресечь образование несанкционированных навалов, с которыми сталкиваются жители частного сектора или отдаленных районов области. Благодаря камерам дорожной сети мы своевременно можем выявлять нарушителей. Сегодня штрафы за перевозку строительных отходов без специального талона могут доходить до 250 тысяч рублей. Подобными методами мы сможем побудить жителей к ответственному обращению с отходами», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Помимо трасс Одинцовского округа, самой «штрафоопасной» для нелегальных перевозчиков строительных отходов стало шоссе М-7 «Волга» на участке «Железнодорожный-Новый Милет-Торбеево».

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