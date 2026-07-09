За неделю Мосавтодор отремонтировал 12 поврежденных остановок в Подмосковье

За прошедшую неделю специалисты Мосавтодора нашли и отремонтировали 12 поврежденных остановочных павильонов на региональных дорогах. Работы коснулись 11 округов, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Остановочные павильоны привели в нормативное состояние в шести городах: в Реутове на улице Транспортной, в Долгопрудном на Лихачевском шоссе у микрорайона Гранитный, в Егорьевске на улице Профсоюзной, в Домодедове на улице Садовой микрорайона Востряково, а также в Подольске на улицах Ленинградской и Колхозной.

Кроме того, шесть павильонов отремонтировали в малых населенных пунктах: в деревне Бисерово Раменского округа на улице Победы, в поселке Володарского Ленинского округа на улице Центральной, в поселке городского типа Вербилки Талдомского округа на улице Дачной, у садового товарищества Колос городского округа Лобня на Рогачевском шоссе, а также в селе Протекино городского округа Зарайск и в деревне Веледниково городского округа Истра.

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