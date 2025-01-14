Выступления фигуристов и мастер-классы проведут в парках Подмосковья 18 января

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Праздник «Ледяное искусство» проведут в 70 парках Подмосковья 18 января. В этот день зрители смогут увидеть выступления профессиональных фигуристов, а также посетить зарядки на катке, мастер-классы по кастомизации коньков и многое другое.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, в Центральном парке имени Воровского в Наро-Фоминске пройдут фотовыставка «Звездные фигуристы» и мастер-класс по аппликации коньков. Вечером там состоится выступление спортсменов.

В Одинцовском парке культуры и отдыха 18 января проведут мастер-класс по фигурному катанию и показательные выступления.

Гости Раменского городского парка смогут создать своими руками зимний брелок, а также поучаствовать в интерактивной программе. Кроме того, в этот день там объявят победителей фотоконкурса «Танцы на льду».

Фото: Пресс-служба министерства культуры Московской области

В Наташинском парке в Люберцах подготовили выставку в честь известных фигуристов округа и страны. Его гости тоже смогут увидеть показательные выступления спортсменов.

Зарядку на катке, мастер-классы по росписи коньков и выставку проведут в парке набережной имени Менделеева в Дубне.

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