Выставку народного творчества откроют в Павловском Посаде в начале октября
Работы декоративно-прикладного и народного творчества представят на выставке в Павловском Посаде 1 октября. Жители смогут увидеть изделия участников тематического конкурса.
Экспозицию откроют в рамках фестиваля-карнавала «Текстильный Посад». Конкурсанты представят свои работы в трех номинациях.
Участниками конкурса стали авторы из разных регионов России. Все желающие могут увидеть их работы в доме № 38 на Большой Покровской улице в Павловском Посаде до конца октября.
Победителей наградят в парке «Меленки» 5 октября. Фестиваль поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Организовал его Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс «ППМВК».
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