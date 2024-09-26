Выставку народного творчества откроют в Павловском Посаде в начале октября

Работы декоративно-прикладного и народного творчества представят на выставке в Павловском Посаде 1 октября. Жители смогут увидеть изделия участников тематического конкурса.

Экспозицию откроют в рамках фестиваля-карнавала «Текстильный Посад». Конкурсанты представят свои работы в трех номинациях.

Участниками конкурса стали авторы из разных регионов России. Все желающие могут увидеть их работы в доме № 38 на Большой Покровской улице в Павловском Посаде до конца октября.

Победителей наградят в парке «Меленки» 5 октября. Фестиваль поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Организовал его Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс «ППМВК».

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