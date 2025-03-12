Выставку к юбилею Звенигородского музея-заповедника откроют 13 марта

Выставка под названием «Топ 100 +5», приуроченная к 105-летию Звенигородского музея-заповедника, откроется 13 марта в Царицыных палатах. Здесь представят избранные предметы из обширного музейного фонда.

В экспозиции можно будет увидеть атрибуты как дворянского, так и крестьянского быта, личные вещи известных исторических личностей, а также элементы церковного убранства.

Звенигородский музей-заповедник основали в 1920 году, и с тех пор стал важной культурной институцией, представляющей русскую историю и традиции. Его уникальность заключается в том, что он расположен рядом с Саввино-Сторожевским монастырем, что создает идеальные условия для изучения истории этой древней обители.

Царицыны палаты, где пройдет выставка «Топ 100 +5», были построены в XVII веке по указанию царя Алексея Михайловича для удобства богомольных выездов его супруги, Марии Ильиничны. Это здание с самого начало существования гармонично вписывалось в архитектурный ансамбль действующего монастыря.