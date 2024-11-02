Выставку фотографий ко Дню народного единства открыли в библиотеке Химок

День народного единства отпраздновали в «Умной библиотеке» городского округа Химки. Организаторы представили выставку фотографий национальных костюмов «Дружба Народов».

В городском округе Химки ко Дню народного единства открыли выставку фотографий национальных костюмов «Дружба Народов». Горожан также познакомили с культурой и традиционными блюдами разных общин внутри России. Участников мероприятия угостили национальными блюдами русской, кавказской и татарской кухни.

Для собравшихся работники библиотеки провели тематические мастер-классы. Участники изготовили собственный талисман — символ единства, который унесли с собой на память. В конце празднования горожан ждало чаепитие.

Вход на мероприятие был свободный, присоединиться мог каждый желающий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».