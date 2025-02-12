Выставку детского творчества ко Дню защитника Отечества открыли в Солнечногорске

В Городском центре народного творчества и досуга «Лепсе» в Солнечногорске начала работу выставка детского творчества «Защитниками Отечества — гордимся!». Более 80 ребят в возрасте от пяти до 17 лет представили 90 работ.

Через свои творения юные авторы показали героев современности и прошлых эпох, которые встали на защиту Отечества. Все произведения выполнены в разных жанрах и техниках изобразительного искусства.

«Ребята постарались выразить свое отношение к празднику в трогательных сюжетных композициях и в портретах с изображением сильных и смелых воинов различных эпох. Мы посвящаем выставку сильным духом, смелым людям. Огромная благодарность педагогам, старанием которых в детях поддерживается чувство патриотизма», — рассказала директор Городского центра народного творчества и досуга «Лепсе» Наталья Никитина.

В экспозиции также можно увидеть необычные работы декоративно-прикладного творчества. Среди них — патриотические диорамы и композиции, которые создали в технике лепки из полимерной глины. А различные типы оружия изготовили с помощью резьбы по дереву.