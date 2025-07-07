Выставки и мастер-классы пройдут в День семьи, любви и верности в Химках

Праздничную программу подготовили для жителей и гостей Химок в День семьи, любви и верности. Мероприятия проведут во всех микрорайонах округа.

Центральной площадкой гуляний по традиции станет парк имени Толстого. Мероприятия здесь начнутся в 16:00. Всех желающих приглашают присоединиться к празднику и принять участие в интерактивной программе «Семейные фанты».

Помимо этого, в выставочном комплексе «Артишок» можно будет ознакомиться с экспозицией «Герои нашего времени — история большой любви», а также посмотреть тематический фильм в 16:00 и 18:00 соответственно.

Парки «Дубки» и Величко ждут своих гостей в 12:00. Все желающие смогут присоединиться к настольным играм, фитнес-тренировке и тематическим мастер-классам.

Отметим, что семейным праздникам в городском округе Химки уделяют особое внимание.