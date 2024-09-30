Выставка вещей для бойцов СВО прошла в колледже «Подмосковье»

Выставка продукции, которую изготовили студенты в рамках проекта «СПО для СВО» прошла в структурных подразделениях колледжа «Подмосковье». Ребята своими руками сплели маскировочные сети и сделали печи-буржуйки для бойцов.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, выставка прошла в Клину, Химках, Солнечногорске и Лобне.

«Когда люди объединяются для таких дел, это всегда вдохновляет. Защита Родины — наше общее дело», — отметили в колледже.

Студенты и преподаватели также активно участвовали в сборе гуманитарной помощи.

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