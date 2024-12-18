Выставка произведений русских авангардистов открылась в Серпухове

Выставка «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира» открылась в Серпуховском историко-художественном музее. Это событие объединяет ключевые произведения русских авангардистов и связанные с ними предметы быта. Она будет работать до 18 мая 2025 года.

Выставка включает около 200 экспонатов, среди которых работы таких мастеров, как Наталия Гончарова, Михаил Ларионов, Давид Бурлюк, Ольга Розанова и Анна Лепорская. В дополнение к произведениям искусства представлены ткани, набойные доски, изразцы и прочие предметы народного быта, сыгравшие важную роль в формировании визуального языка начала XX века.

Основой выставки стала коллекция самого Серпуховского историко-художественного музея, а также экспонаты из Екатеринбургского музея изобразительных искусств и Музейно-выставочного центра Серпухова. Существенную поддержку в создании мультимедийной экспозиции оказал Государственный Русский музей.

Выставка — это результат исследовательской работы молодых кураторов, проходящих обучение в программе Avant-Garde Lab 6, совместного проекта Центра авангарда Еврейского музея и Энциклопедии русского авангарда.

Над проектом трудились под руководством искусствоведа Александра Кремера и доктора искусствоведения Игоря Смекалова. В качестве научного консультанта выступил эксперт по русскому искусству XX века Андрей Сарабьянов.