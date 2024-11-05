Выставка об истории Великой Отечественной войны открылась в Подольске

Экскурсию по «Военной комнате» провели в рамках празднования Дня народного единства в Подольском выставочном зале. Выставка посвящена жизни города в военные годы.

В экспозиции представлены только подлинные предметы, найденные поисковым отрядом военно-патриотического объединения «Память». Это более 180 вещей из личных дел курсантов подольских военных училищ, картины Валентина Васильева и многое другое.

Поисковики, которыми руководит Игорь Красильников, работают на территории, где сражались бойцы 43-й армии по Нарскому рубежу обороны в 1941 году.

Формирование экспозиции «Военной комнаты» началось еще в 1996 году. В нее вошли материалы из архива местного краеведа Александра Подьячева, которые рассказывают о подвигах и жизни подольчан в годы Великой Отечественной войны.

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