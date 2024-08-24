Выставка о Химках откроется в картинной галерее имени Горшина 6 сентября

Выставка «Старые мои, новые мои — Химки» откроется для посетителей в картинной галерее имени Горшина 6 сентября. Ее посвятили 85-летию города.

Экспозиция из архивных фотографий, документов и картин расскажет про историю и развитие муниципалитета. Выставка входит в план мероприятий к 85-летию Химок.

«У нас пройдет открытие выставки „Старые мои, новые мои — Химки“. Ее откроем пятого сентября — это узкий старт. После чего шестого сентября пройдет масштабное открытие для наших жителей», — отметила на общегородском совещании заместитель главы Химок Анна Ватутина.

День открытых дверей учреждений культуры проведут накануне Дня города. Встречи состоятся в парке Толстого, домах культуры «Лунево», Брехово и «Контакт» 31 августа в 12:00. «Серебряный бал» организуют для членов клуба «Активное долголетие» и кадетов образовательных учреждений в социальном комплексе «Восход». Мероприятие запланировано на 6 сентября.

Химки готовятся ко Дню знаний. Более 35 тысяч учеников придут в школы, из них около четырех тысяч малышей поступят в первый класс. Праздничные программы пройдут во всех микрорайонах городского округа.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».