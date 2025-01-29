Выставка-конкурс «Мое родное Подмосковье» открылась в Химках

Торжественное открытие областной выставки состоялось в Центральной детской школе искусств в Химках. Здесь можно увидеть свыше 100 работ авторов из 20 городов Подмосковья.

В экспозиции представили работы учеников художественных школ и школ искусств Московской области.

«Все участники разных возрастов: есть совсем маленькие, а есть уже подростки. У каждого свой стиль и своя техника. Такой конкурс — это прекрасная возможность для юных художников проявить себя, показать свое мастерство и поделиться своей любовью к родному краю через искусство», — прокомментировала муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Конкурс «Мое родное Подмосковье» проходит каждый год благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Культура Подмосковья». Оценку работам дает экспертное жюри. Его возглавляет Заслуженный работник культуры, доктор педагогических наук, профессор Департамента изобразительного, декоративного искусств и дизайна Мария Семенова.

«Центральная детская школа искусств в Химках неизменно играет ключевую роль в этом процессе, оставаясь одним из ведущих культурных центров Подмосковья. Поддержка творческого образования — это инвестиция в будущее всего нашего региона», — сказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Посетить выставку можно до конца февраля. Возрастное ограничение 0+.

Отметим также, что в следующем году Центральная детская школа искусств поучаствует в программе «Культурная среда Подмосковья». В школу закупят новое оборудование и музыкальные инструменты.