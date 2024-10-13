Выставка графики, живописи и керамики открылась в Подольске

В Подольском выставочном зале открылась уникальная выставка графики, живописи и керамики под названием «Древо сфер». Это событие собрало под одной крышей работы, которые не поддаются традиционной классификации изобразительного искусства, представляя собой авторский жанр.

Создателем форм для керамики является Андрей Колосов, а росписью занимается Камилла Любарт, член Творческого союза художников России. Выставка организована частной галереей «Сакральная археология» при поддержке музея «Подолье».

«У нас открылась уникальная выставка. Здесь представлены произведения живописи, графики и керамики. Мы рады приветствовать жителей и гостей Подольска в нашем выставочном зале. Здесь каждый найдет для себя что-то интересное со множеством смыслов», — отметила научный сотрудник выставочного зала Ольга Рыжкова.

Экспозиция объединяет три выставочных проекта, над которыми работа велась параллельно на протяжении нескольких лет. В своих работах авторы представили размышления о том, что такое древо жизни и как оно прорастает в разных сферах.

Выставка обещает стать значимым культурным событием для города, предлагая зрителям погрузиться в глубокие философские размышления через призму искусства.

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