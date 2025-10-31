Выставка детских рисунков о бойцах СВО открылась в Подмосковье

Фестиваль стартовал в мае 2025 года в Красногорске и за несколько месяцев прошел в 35 округах региона. В нем приняли участие дети из семей военнослужащих. Под руководством профессиональных художников и волонтеров ребята учились писать портреты и создавали образы своих отцов по семейным фотографиям.

«Эти работы наполнены особым смыслом — любовью, гордостью и благодарностью. Через искусство дети рассказывают о своих семьях, о подвиге отцов, о том, что ждут их дома с верой и надеждой», — отметила вице-губернатор Московской области Мария Нагорная.

Инициатором проекта стал депутат Госдумы и сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергей Колунов. Он отметил, что фестиваль помогает детям выразить гордость за своих близких и передать благодарность всем защитникам Родины через искусство.

Выставка в Доме Правительства Подмосковья станет частью федерального выставочного маршрута. Уже в ноябре 2025 года лучшие работы представят в Музее Победы, а также в Госдуме и Совете Федерации России.