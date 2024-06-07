Выставка ботанического искусства открылась в технопарке Физтех-лицея имени Капицы. В экспозицию вошли редкие растения, керамика, скульптура, макрофото, дизайнерские арт-объекты и парфюмерные композиции.

Выставка объединила два образовательных направления внутри технопарка — «Креативтеха» и «Биохимтеха».

«Одно из направлений работы на „Креативтехе“ — это музейно-выставочная деятельность. Мы решили проводить выставки совместно с руководителями всех наших основных образовательных проектов в технопарке. Мы показываем связь науки и искусства. Не просто экспонируем различные растения, а показываем природу через живопись, скульптуру, дизайн и керамику», — рассказала руководитель «Креативтеха» Анна Щетинина.

Гостей ждут также обзорная экскурсия и специальный научный мастер-класс по получению ароматов из растений.

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