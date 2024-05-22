Высокотехнологичную ферму племзавода «Повадино» построят в Домодедове
Строительство новой высокотехнологичной фермы на 1200 голов племзавода «Повадино» ведется в Домодедове. После открытия первого этапа здесь появятся коровник, административный корпус и несколько хозяйственных блоков.
На новой ферме для животных обеспечат хороший воздухообмен и освещение, а сами коровы будут содержаться без привязи.
«Это первая ферма такого плана. Здесь предусмотрена сепарация навоза, будет установлен биореактор, который будет перерабатывать подстилку в торф. Его можно будет повторно использовать для подстилки. Экологическая обстановка улучшится», — рассказала временно исполняющая полномочия главы городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.
В предприятие вложили около 900 миллионов рублей. Ожидается, что инвестиции окупятся в течение трех лет. Для привлечения интереса к животноводству по предприятию будут водить экскурсии.
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