Высокотехнологичную ферму племзавода «Повадино» построят в Домодедове

Строительство новой высокотехнологичной фермы на 1200 голов племзавода «Повадино» ведется в Домодедове. После открытия первого этапа здесь появятся коровник, административный корпус и несколько хозяйственных блоков.

На новой ферме для животных обеспечат хороший воздухообмен и освещение, а сами коровы будут содержаться без привязи.

«Это первая ферма такого плана. Здесь предусмотрена сепарация навоза, будет установлен биореактор, который будет перерабатывать подстилку в торф. Его можно будет повторно использовать для подстилки. Экологическая обстановка улучшится», — рассказала временно исполняющая полномочия главы городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.