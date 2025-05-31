Выпускной вечер прошел во Дворце творчества детей и молодежи в Балашихе
Свидетельства о прохождении дополнительной образовательной программы получили 215 человек. С окончанием учебного года воспитанников поздравила муниципальный депутат Ульяна Кондрякова.
Ульяна Кондрякова поблагодарила директора учреждения Юлию Букатову, а также пожелала ребятам развития и вдохновения. Выпускники подготовили для гостей вечера концертную программу.
«Здесь всегда теплая атмосфера. Здесь всегда праздник. Директор Дворца творчества детей и молодежи всегда придумывает различные креативные проекты. Благодаря этому дети до 18 лет выходят во взрослую жизнь с определенным багажом и опытом. Мы гордимся таким учреждением и детьми, которые здесь занимаются», — сказала Ульяна Кондрякова.
В состав учреждения дополнительного образования входят Дворец творчества на Юбилейной улице в микрорайоне Железнодорожный, художественная школа в Павлине, центры творчества «Истоки» и «Созвездие», а также астрономическая школа «Вега».
Во Дворце творчества воспитанники занимаются танцами, вокалом, игрой на духовых инструментах, хореографией, театральным искусством, резьбой по дереву, лепкой из соленого теста, карате и подготовкой к школе. Сюда принимают детей от семи лет, а также взрослых.
«У нас исключительные педагоги и очень много различных коллективов. Только в этом году в конкурсах различной направленности приняли участие 1600 обучающихся. Из них 1300 стали победителями и призерами. Наши дети поступают в специализированные образовательные организации», — сказала директор Дворца творчества детей и молодежи в Балашихе Юлия Букатова.
Юлия Букатова отметила, что 31 мая в художественной школе в микрорайоне Павлино свидетельства о прохождении программы дополнительного образования получили 111 ребят. Всего в этом году выпустят 326 человек.