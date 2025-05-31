Выпускной вечер прошел во Дворце творчества детей и молодежи в Балашихе

Свидетельства о прохождении дополнительной образовательной программы получили 215 человек. С окончанием учебного года воспитанников поздравила муниципальный депутат Ульяна Кондрякова.

Ульяна Кондрякова поблагодарила директора учреждения Юлию Букатову, а также пожелала ребятам развития и вдохновения. Выпускники подготовили для гостей вечера концертную программу.

«Здесь всегда теплая атмосфера. Здесь всегда праздник. Директор Дворца творчества детей и молодежи всегда придумывает различные креативные проекты. Благодаря этому дети до 18 лет выходят во взрослую жизнь с определенным багажом и опытом. Мы гордимся таким учреждением и детьми, которые здесь занимаются», — сказала Ульяна Кондрякова.

В состав учреждения дополнительного образования входят Дворец творчества на Юбилейной улице в микрорайоне Железнодорожный, художественная школа в Павлине, центры творчества «Истоки» и «Созвездие», а также астрономическая школа «Вега».