Выпускница гимназии Воскресенска вернулась в школу работать учителем

Анастасия всегда была вдохновлена учебой в гимназии и не скрывает, что с нетерпением ждала момента, когда сможет вернуться сюда как учитель.

«Я училась в этой школе, и всегда скучала по ней. Когда поступила в университет, я сразу решила, что буду работать именно здесь. Я даже брала целевое место. В коллективе всегда царит дружелюбие, а коллеги с радостью помогают и делятся опытом.», — поделилась Анастасия.

Она также отметила, что самое важное в ее работе — это диалог с учениками.

«Для меня важно, чтобы дети не просто слушали, но и активно участвовали в уроках, задавали вопросы и искали ответы. Я не могу просто читать лекцию, если они не вовлечены», — поясняет Абдолина.

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