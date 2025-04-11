Выездной прием администрации Серпухова прошел в культурно-досуговом объединении

На вопросы жителей ответили временно исполняющий полномочия главы Алексей Шимко, прокурор Виталий Хрипунов, председатель Совета депутатов Михаил Шульга, народный избранник Максим Валиков, сотрудники администрации и профильных управлений. Участники встречи обсудили ремонт дорог, благоустройство детских площадок, имущественные отношения и ЖКХ.

Жительница Серпухова Тамара Афанасьева поинтересовалась безопасностью дорожного движения на перекрестке улиц Малой Пролетарской и Народного ополчения.

«Недавно у нас появились хорошие асфальтированные дороги, и нужно теперь установить знаки, ограничивающие скорость, и „лежачие полицейские“. Нам пообещали, что все наши предложения будут рассмотрены, на место выедет специальная комиссия, которая изучит ситуацию», — рассказала жительница Серпухова Тамара Афанасьева.

На часть вопросов ответили на месте, а остальные взял на контроль временно исполняющий полномочия главы Алексей Шимко.

«Благодарю всех за активное участие! Каждый запрос для нас важен», — сказал временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.