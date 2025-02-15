Выездной прием администрации пройдет в Новых Химках 19 февраля

Специалисты администрации и городских служб ответят на вопросы жителей Новых Химок 19 февраля. Встреча состоится в лицее № 10 в микрорайоне Новогорск-Планерная на Парковой, 10.

Такой формат востребован среди жителей. Следующий выездной прием пройдет в лицее № 10 с 18:00 до 20:00. Гражданам необходимо взять с собой паспорт, чтобы оформить обращение.

Профильные специалисты проконсультируют по вопросам здравоохранениям, безопасности, ЖКХ, социального обеспечения и предпринимательства.

Отметим, каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ или оставить отзыв. Для этого в помещение будет размещен QR-код, который можно отсканировать и заполнить обратную связь по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.