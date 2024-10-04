Администрация Наро-Фоминска провела встречу с сотрудниками машиностроительного завода

Администрация Наро-Фоминска внедряет новую практику — прием жителей на рабочем месте. Недавно они встретились с сотрудникам машиностроительного завода. Участники обсудили сферы медицины, ЖКХ и транспортной доступности.

Наро-Фоминский машиностроительный завод выпускает запчасти для авиаотрасли и оборонной промышленности.

«Наро-Фоминский машиностроительный завод является крупнейшим производителем на территории нашего округа, крупнейшим налогоплательщиком, поэтому для нас важно, какая судьба у предприятия, какая атмосфера в коллективе, чем вы живете. Сегодня выехали на предприятие, чтобы посмотреть, снять какие-то возможные вопросы», — рассказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Сотрудники задали вопросы по поводу объездной дороги, которая сможет ликвидировать постоянные пробки на улице Шибанкова. Глава округа уточнил, что необходимо согласовать проект с Министерством обороны и другими ведомствами. Также мне был задан вопрос об очистке реки Нара.

«Сейчас идет разведка и разминирование русла реки от боеприпасов времен Великой Отечественной войны, и только после этого можно будет приступать к масштабным работам. Также мы благоустраиваем набережную и остров. Регулярно проводятся субботники по очистке берегов, и я приглашаю всех неравнодушных к экологии жителей принять в них участие! „, — рассказал глава округа Роман Шамнэ.

Жителей также волнует транспортная доступность.

«Я имею участок для многодетных в деревне Монаково, и там есть проблема: от остановки мы идем по дороге пешком, где может нас сбить машина. Нам сказали, что решат этот вопрос в ближайшее время. Я считаю, что эти встречи очень полезны», — сказала сотрудница Наро-Фоминского машиностроительного завода Наталья Панченко.

Выездная администрация на машиностроительном заводе стала 15-й.

«Это уже третья организация, где мы встречаемся с работниками предприятия. Вопросы все разнообразные, но они в общем-то повторяются. Все болевые точки нам известны, мы их решаем где-то более успешно, где-то менее, но все находится в стадии решения», — отметил заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Михаил Янковский.

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