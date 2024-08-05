Выездная встреча администрации с жителями Цемгиганта прошла в Воскресенске

На встрече администрации с жителями микрорайона Цемгигант в Воскресенске подняли вопросы жилищно-коммунального хозяйства, дошкольного образования, благоустройства территорий, ремонта дорог. Не обошли стороной и тему медицины.

Старый насос на Коломенской улице стал причиной аварии, которую устраняли несколько дней. Теперь здесь устанавливают новое оборудование. Жители при встрече с представителями администрации задали вопрос о сроках работ.

«Закупка произведена, завтра насос приезжает, до конца недели будет запущен», — рассказал главный инженер «Беоозерского ЖКХ» Андрей Поздняков.

Формат выездной администрации позволяет адресовать вопрос напрямую представителям администрации, специалистам профильных структур и руководителям управляющих компаний.

Горожане на встрече поднимали вопросы, которые касались разных тем. Отдельное внимание уделили вопросам здравоохранения. На них жителям отвечали заместитель министра Московской области и главный врач Воскресенской больницы.

Жительницу микрорайона Зинаиду Ивановну волнует, почему она должна ехать на магнитно-резонансную томографию в центр и не может получить эту услугу у себя в микрорайоне.

«МРТ стоит более 100 миллионов рублей, здесь он будет делать три процедуры в день. Это нормально? Это безобразие. Посадим мы сюда гинеколога, он будет принимать трех-четырех человек в день. Был гинеколог здесь, мы посмотрели нагрузку. Что происходит, гинеколог дисквалифицируется, он теряет свою квалификацию», — сказал главный врач Воскресенской больницы, заслуженный врач РФ Юрий Райхман.