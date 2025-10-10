Выездная администрация пройдет в Старых Химках 15 октября

Выездной прием администрации пройдет в среду, 15 октября, в Старых Химках. Представители различных управлений и городских служб ответят на вопросы жителей и примут предложения по развитию округа.

Прием будет организован с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Маяковского, дом 23 А (школа № 8).

Жители Химок смогут обсудить вопросы и внести свои предложения по улучшению городской инфраструктуры в областях коммунальных услуг, социальной политики, здравоохранения и благоустройства дворов и дорог.

«Выездная администрация — это важный формат взаимодействия власти и жителей. Такие встречи позволяют оперативно реагировать на запросы горожан и находить эффективные решения для дальнейшего развития городского округа», — рассказала лидер Движения общественной поддержки, директор школы № 8 имени Матвеева Ольга Игнатьева.

Все желающие могут оставить заявки на ремонтные работы или отзывы через интернет.