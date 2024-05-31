Выездная администрация по вопросам ЖКХ прошла в поселке Назарьево

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Заместитель главы Одинцовского округа Александр Тесля вместе с жителями провел обход поселка Назарьево. На встрече обсудили ряд вопросов, которые касаются благоустройства, ЖКХ и содержания дорог.

Александр Александрович сообщил, что в ходе проверки выявлены несколько проблемных аспектов. К ним относятся качество воды, необходимость ремонта покрытия на детской площадке в сквере возле центра «Назарьевский» и состояние мемориала.

Очень серьезной проблемой стало закрытие единственного магазина в поселке. Заместитель главы Одинцовского округа обратил на это особое внимание.

Также подняли вопрос состояния центральной дороги и создание парковочных мест у детского сада. Отметим, что все специализированные службы уже получили указания для дальнейшей работы.



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