Выборы глав постоянных комиссий прошли в совете депутатов Воскресенска

Третье заседание окружного совета депутатов состоялось в Воскресенске. На нем выбрали председателей постоянных комиссий.

После утверждения положения о постоянных комиссиях совета депутатов и их состава народные избранники приступили к голосованию.

Комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства возглавил Андрей Баранов, комиссию по вопросам бюджета, муниципальной собственности и финансовой политики — Сергей Слепов. Главой комиссии по вопросам законности, местного самоуправления, общественных связей, регламента и депутатской этики будет Сергей Матвиенко. Председателем комиссии по вопросам экономической политики, землепользования, промышленности, градостроительства, сельского хозяйства и поддержке предпринимательства выбран Олег Сухарь.

Самой многочисленной в совете станет комиссия по вопросам социальной политики, образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной политики. В ее состав вошли 12 депутатов, а главой будет Дмитрий Муконин.

На следующее заседание совет депутатов планирует собраться 29 ноября.

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