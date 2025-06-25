Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 27 июня

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 24 июня. В ближайшие дни в регионе установится второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, второй класс пожарной опасности установится на больше части территории Подмосковья с 25 по 27 июня. При этом 25 числа в Истринском лесничестве, 26 — в Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском и Орехово-Зуевском и 27 — в Волоколамском, Дмитровском, Егорьевском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» будет первый.

Третий класс установится 25 июня в Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах, 26 июня в Виноградовском, Ступинском и Шатурском и 27 июня в Подольском и Ступинском.

В этот период температура будет подниматься до 20 градусов днем и опускаться до девяти ночью. Ожидается малооблачная погода, возможны небольшие дожди.