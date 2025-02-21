Второй этап вокального конкурса «Песни героев» прошел в Мытищах

Во Дворце культуры «Яуза» прошел второй очный этап конкурса «Песни героев», приуроченный к Дню защитников Отечества. Вокальный конкурс объединил на сцене Мытищ творческие коллективы из различных городов Подмосковья, собрав более 300 заявок на участие.

Более ста человек разных возрастов из Пушкино, Истры, Долгопрудного, Санкт-Петербурга и других городов приняли участие в втором этапе вокального конкурса «Песни героев».

«Оценить выступления участников было непросто, так как у каждого своя уникальная манера исполнения. Выступления конкурсантов не оставили никого равнодушным», — отметил депутат Совета депутатов и член жюри конкурса «Песни героев» Григорий Шаповалов. Известная певица Лариса Павлова и руководитель вокальной студии «Акапелла» ДК «Поведники» Луиза Любимова также вошли в состав жюри.

«Мы приехали из сельского дома культуры „Мизиново“ в Лосино-Петровском. Очень важно, что на одной сцене выступают участники всех возрастов. Такие мероприятия помогают осознать, насколько хрупок наш мир и как важно его защищать. Особенно значимо, чтобы молодое поколение знало и помнило о событиях Великой Отечественной войны и о наших защитниках, которые продолжают бороться за мир и победу», — отметила участница коллектива «Задоринка» Наталья Житник.

Всем победителям и призерам вручили заслуженные награды по итогам конкурса.