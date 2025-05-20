Второй этап семейного фестиваля сбережений и инвестиций прошел в Одинцове

Одинцовский городской округ стал первым в Подмосковье, где прошел муниципальный этап II Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. Мероприятие прошло в Одинцове 16 мая, участие в нем приняли 25 семей.

Выполняя интерактивные задания, семьи-участники смогли проверить свое знания финансовой грамотности и восполнить имеющиеся пробелы. Участники сформировали навыки противостояния мошенникам в финансовой сфере, расширили представление о возможностях страхования сбережений, а также в реальном времени смоделировали свои денежные потоки при использовании инструмента программы долгосрочных сбережений.

Присутствующие получили памятные знаки, лучшие — дипломы за первые, вторые и третьи места.

Победители регионального этапа в сентябре этого года поедут в Москву на федеральный этап фестиваля, где определится самая финансово грамотная семья России.