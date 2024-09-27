Второй этап благоустройства набережной Барских прудов начался в Щелкове

Вокруг Барских прудов скоро появятся зоны для велосипедистов, игровой комплекс и деревья. Ход работ по благоустройству оценил глава Щелкова.

Обход стройплощадки провели глава городского округа Щелково Андрей Булгаков и активные жители. Территорию вдоль юго-западной стороны пруда обновили в прошлом году.

Здесь уже обустроили зоны для пешеходов и велосипедистов, места для тихого отдыха, детскую площадку, освещение и видеонаблюдение.

В этом году сделают тротуар, проложат велодорожки, установят опоры освещения, скамейки и урны, большой игровой комплекс с батутами, качелями и каруселями.

«Получается классное место для отдыха. Приезжайте всей семьей», — сказал Андрей Булгаков.

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