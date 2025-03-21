Встречу по вопросам развития медицины провели в поселке Фряново

Первый заместитель главы Минздрава Подмосковья Максим Максимов провел встречу с жителями Фрянова совместно с главой округа и главврачом Щелковской больницы Николаев Красиковым. Они обсудили вопросы развития медицины в поселке и поставку нового оборудования в медучреждение.

По итогам встречи во Фряновское подразделение Щелковской больницы назначили руководителя, который будет курировать вопросы развития медицины. Он также будет общаться с жителями и оперативно реагировать на волнующие их вопорсы, рассказал Максим Максимов.

«Для повышения доступности КТ-исследований и плановой хирургической помощи мы будем задействовать ресурсы нашей больницы в Черноголовке. Продолжим оснащать Фряновское подразделение необходимым медицинским оборудованием. Сделаем акцент на развитии неотложной службы. Еще раз обратил внимание жителей, что подразделения как оказывало медицинскую помощь, так и продолжит ее оказывать», — сказал он.

В Минздраве добавили, что встречи с жителями будут проводить и дальше, пока они не получат ответы на все волнующие вопросы.