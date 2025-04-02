Встречи школьников и студентов с Героями России прошли в Подмосковье

Встречи с Героями России прошли в школах и колледжах Подмосковья в марте. Они состоялись в «Уроков мужества».

Во встречах участвовали школьники, студенты, юнармейцы, а также активисты «Движения Первых» и «Орлят России», рассказали в Минобразования Подмосковья. Они смогли пообщаться с героями, задать им вопросы, узнать о жизни бойцов и их службе.

Герои делились личными историями и отмечали важность патриотизма в России.

Участники встреч также читали литературные произведения о войне, смотрели тематические видеоролики и узнали о проекте «Вахта памяти».

«В некоторых школах были организованы тематические выставки, где можно было увидеть личные вещи бойцов, архивные газеты и другие исторические артефакты. Также обучающиеся подготовили творческие выступления — читали стихи, ставили театральные постановки и исполняли песни военных лет», — добавили в министерстве.

Организаторы отметили, что такие встречи помогают молодежи лучше понимать важность сохранения исторической памяти и воспитывают у них уважение к подвигам предков.