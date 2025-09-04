Встречи с жителями по вопросам благоустройства дворов прошли в Павловском Посаде

Глава Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов провел несколько встреч с жителями в разных частях города. Вместе они обсудили план благоустройства дворовых территорий.

Так, руководитель муниципалитета побеседовал с жителями о благоустройстве двора у дома № 6 на Площади Революции.

«Ранее мы встречались с жильцами этого дома по вопросу организации дополнительных парковочных мест. Сегодня совместно с жителями многоквартирного дома и частных домовладений нашли оптимальное решение размещения дополнительных машино-мест», — сказал Филипп Ефанов.

Он отметил, что работы уже начались, их планируют завершить до конца текущего месяца. Жители попросили Филиппа Ефанова также о ремонте канализационных колодцев и ликвидации сухого дерева. Заявки немедленно передали в профильные службы.

Глава округа побывал и на улице Фрунзе. Там он встретился с жильцами дома № 47.

«На предыдущей встрече мы обговорили ряд замечаний, касающихся благоустройства дворовой территории. Сегодня мы видим, что работы выполнены частично. Поручил сотрудникам МБУ „Благоустройство“ устранить недочеты до 12 сентября», — отметил руководитель муниципалитета.

Следующая встреча прошла на улице 1-я Пушкинская на месте обустройства привокзальной площади. Присутствующие обсудили вопросы, касающиеся организации въезда-выезда с новой дороги к частным домовладениям.

«Совместно с подрядной организацией найдем оптимальное техническое решение, не нарушая комфорта наших жителей, и обязательно встретимся в рамках повторного касания для оценки результата», — сказал Филипп Ефанов.

Напомним, что все интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии главы Павлово-Посадского городского округа: 2-99-03. Запись на личный прием доступна по номеру: 2-99-05.