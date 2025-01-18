Встреча жителей с администрацией округа пройдет в Старых Химках 22 января

Представители профильных управлений и городских служб Химок ответят на вопросы жителей 22 января. Встреча в формате выездной администрации состоится в Старых Химках.

Прием начнется в шесть часов вечера и продлится два часа. Встреча пройдет в многофункциональном социальном комплексе «Восход» в микрорайоне Клязьма-Старбеево. С собой нужно взять паспорт.

Участники встречи смогут получить консультацию и обратиться к профильным службам по вопросам ЖКХ, социального обеспечения, здравоохранения, предпринимательства и безопасности. В 2024 году в Химках провели 52 таких мероприятия.

Представители администрации муниципалитета взяли в работу более 2,6 тысячи обращений. Большинство вопросов касались сферы ЖКХ, благоустройства и транспорта.

К примеру, в конце декабря администрация Химок провела встречу с жителями Левобережного микрорайона.