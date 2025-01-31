Встреча советника министра Подмосковья и директора парка прошла в Серпухове

В этом году одному из центров притяжения жителей Серпухова исполняется 150 лет. Советник министра культуры и туризма Московской области Алина Сапрыкина обсудила с директором парка имени Олега Степанова Сергеем Виноградовым перспективы развития туристического кластера.

После проведенной в 2021 году реконструкции посещаемость парка многократно увеличилась. В 2024 году Серпухов по различным туристическим программам посетило более миллиона человек. Были реализованы такие уникальные проекты, как фестивали мороженого, мотофристайла, семейный фестиваль «Тепло», «Ромашковое лето» ко Дню семьи, любви и верности и «Заходите на блины» во время Масленицы.

Одним из самых ярких событий в Серпухове стало Биеннале визуальных искусств, впервые проводившееся в Подмосковье. На нем были представлены не только отдельные виды и жанры искусств, но и их взаимосвязь. Образовательная программа Биеннале помогла понять, как авангард влияет на различные сферы жизни, включая архитектуру, моду, литературу, медиа и рекламу.

На рабочей встрече Алина Сапрыкина и Сергей Виноградов обсудили, как превратить главный парк Серпухова в открытое творческое пространство, которое объединит историю и современность, а также предоставит новые возможности для семейного отдыха