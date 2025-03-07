Встреча школьников со спортсменкой Анной Морозовой прошла в Воскресенске

Мероприятие состоялось в молодежном центре «Олимпиец» в рамках всероссийской акции «Вам, Любимые!», приуроченной к 8 Марта. Ученики средней школы № 3 встретились с мастером спорта России по пауэрлифтингу и рекордсменом Московской области Анной Морозовой.

Известная воскресенская спортсменка поделилась с ребятами историей своего успеха и уникальным опытом. Анна Морозова рассказала, как пришла в этот мужской спорт, о трудностях на пути к вершинам спортивного Олимпа и о своем первом успехе на соревнованиях

Школьники с интересом слушали чемпионку и рассматривали ее внушительную коллекцию наград. Особенно учащимся понравился рассказ об участии Анны Морозовой в шоу «Богатырские игры». Они узнали, как проходил отбор в проект, какие сложности были во время съемок, как преодолевать физические и психологические нагрузки. Ребята задали спортсменке много вопросов, на которые она подробно ответила.

В завершении встречи школьники сфотографировались на память с Анной Морозовой и получили ее автограф.