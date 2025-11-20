Встреча с туроператорами прошла в музее-заповеднике «Дмитровский кремль»

Мероприятие было посвящено развитию одного из самых востребованных направлений — детского и семейного туризма. В информационном туре приняли участие 20 профессионалов: экскурсоводы, руководители и менеджеры туристических компаний.

Для гостей в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» организовали специальную программу, которая позволила им оценить актуальные предложения для семей с детьми. Участники получили исчерпывающую информацию о ресурсах «Дмитровского кремля» в сфере детского туризма, что поможет им формировать более качественные и интересные турпакеты.

Специалистов познакомили с самыми популярными экскурсиями и программами для детей. Особое внимание уделили интерактивным форматам, которые музей использует для максимального вовлечения юных посетителей, адаптации программ для детей разных возрастных групп, связи экскурсий со школьной программой и их роли в развитии новых навыков, организации на территории музея-заповедника мастер-классов, квестов и детских праздников.

Глава муниципалитета Михаил Шувалов отметил, что акцент был сделан не на развлечении ради развлечения, а на глубоком, содержательном погружении в историю Дмитровского округа. «Такой осмысленный, образовательный подход к детскому туризму полностью соответствует курсу на укрепление традиционных ценностей и духовно-нравственное воспитание молодежи», — подчеркнул он.