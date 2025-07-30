Встреча с родителями школьников на тему организации обучения прошла в Балашихе

В Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» прошла встреча представителя управления образования Марины Кабусенко с родителями школьников. Собравшиеся обсудили реализацию современных методик обучения, состояние материально-технической базы учебных заведений, а также наличие необходимого оборудования.

Встреча прошла рамках недели приемов по вопросам образования. Особое внимание на мероприятии уделили возможностям развития ребят во внеурочное время, а также востребованности кружков и секций, предлагаемых школами.

«Мы работаем над тем, чтобы каждая школа в Балашихе стала центром притяжения для развития детей — предлагала не только качественное образование, но и возможности для раскрытия их талантов во внеурочное время», — отметила Марина Кабусенко.

Такие встречи — это залог успешной подготовки к новому учебному году и возможность для родителей оставаться в курсе всех нововведений.

Напомним, что каждый житель Балашихи может обратиться в Общественную приемную партии «Единая Россия» по адресам: городской округ Балашиха, улица Парковая, дом № 7, а также микрорайон Железнодорожный, улица Октябрьская, дом № 11. Телефон для записи: 8 (985) 193-64-03.