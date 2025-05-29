Встреча с переселенцами из США и Британии прошла в Подмосковье

В Московском областном филиале Президентской академии прошла встреча с переселенцами из США и Великобритании. Эти люди переехали в Россию из-за близости к ее духовным и семейным ценностям.

Встреча стала частью пилотного проекта по интеграции. Московская область обеспечивает таким переселенцам помощь в адаптации, включая трудоустройство через Кадровый центр Подмосковья.

«Пока другие страны активно конкурируют за таланты, мы должны предложить не просто рабочие места, а четкий, отлаженный путь комфортной интеграции: от оформления документов до культурной адаптации импатриантов и их семей», — отметил директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Александр Вайно.

Гостям показали учебные и спортивные помещения академии. Переселенцы Деана Хаффман из США и Джон Телфорд из Великобритании имеют педагогический опыт и могут быть полезны в обучении, особенно в преподавании английского языка. Деана приехала в Россию ради будущего своих детей и надеется найти работу в академии.